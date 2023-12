In arrivo forte vento e bufere di neve in Trentino

A partire dalla sera di domani, giovedì 21 dicembre, fino alla sera di sabato 23, soffieranno venti nordoccidentali molto forti, soprattutto in montagna. Le raffiche più intense sono attese tra le ore centrali di venerdì e quelle centrali di sabato, quando nelle zone più esposte si potranno superare i 120 chilometri orari. Lo riporta il bollettino di Meteotrentino.

Nelle valli la previsione è più incerta, ma in quelle orientate a nordovest-sudest le raffiche potranno superare i 90 chilometri orari. Dalla sera di sabato e domenica i venti tenderanno ad attenuarsi.

Sono inoltre attese abbondanti nevicate sul versante settentrionale delle Alpi in prossimità del confine. In Trentino le nevicate, sotto forma di bufera di neve, interesseranno in prevalenza i territori settentrionali, con accumuli molto disomogenei a causa dell'azione del vento.



