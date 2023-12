Schützen, 'l'autonomia non è una merce di scambio'

"L'autonomia non è una merce di scambio tra partiti, ma la 'Magna Charta' per noi sudtirolesi, che garantisce la nostra esistenza come minoranza tedesca e ladina appartenente all'Austria in uno stato nazionale straniero. Le modifiche all'autonomia devono quindi avvenire in un quadro ordinato e non sono merce di scambio politico". Lo afferma il Südtiroler Schützenbund, l'associazione dei tiratori sudtirolesi.

"È inaccettabile - si legge in una nota - che la nostra autonomia venga usata in contrattazioni politiche. È grande il rischio di un mercanteggiamento altamente pericoloso. La società civile altoatesina, così come è stata costituita nella Convenzione sull'autonomia, doveva assolutamente essere coinvolta".

"Non solo i partiti della destra italiana, ma anche quelli della sinistra italiana vogliono ancora una volta manipolare l'autonomia sudtirolese e, come al solito, relativizzare gli elementi etnici di questa autonomia", conclude lo Schützenbund.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA