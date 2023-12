Kompatscher, 'Super Imi non è un flop, entrate importantissime'

"La Super Imi non è un flop, una serie di Comuni sta registrando un aumento importantissimo delle entrate". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher in merito all'inalzamento della tassa immobiliare comunale (che in Alto Adige si chiama Imi) per le seconde case nei centri turistici e nei Comuni con un elevato fabbisogno.

Il presidente ha ricordato che, secondo un pronunciamento della Corte costituzionale, una coppia può avere due 'prime case' e per questo motivo in questi casi non scatta la Super Imi. Secondo Kompatscher, servono però i mezzi legislativi statali per poter effettuare controlli incrociati con le utenze della corrente elettrica e dei rifiuti per poter individuare e sanzionare facilmente gli abusi.

Per quanto riguarda invece le difficoltà di trovare alloggi per profughi, la cui domanda d'asilo è stata accolta, Kompatscher ha auspicato che organizzazioni di volontariato, come la Caritas e le Croce rossa, possano stipulare i contratti d'affitto, fungendo in questo modo da garante.



