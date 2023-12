Marmolada da Guinness, la discesa più lunga con la slitta

L'austriaco Rolf Majcen ha stabilito sulla Marmolada il nuovo record mondiale da Guinness dei primati per la discesa con la slitta più lunga, senza interruzioni. Due giorni fa il runner e alpinista è salito all'alba a Punta Rocca (3.265m), dove ha iniziato la discesa in slitta fino a Malga Ciapela (1450 m), ovvero per 1.815 metri di dislivello. Majcen ha così battuto il vecchio record di 1.700 metri di dislivello, stabilito in Svizzera.

"Puoi fare una cosa del genere solo se prima affronti in modo approfondito i rischi. Bisogna ripercorrere ogni singolo metro del percorso molte volte nella testa, anche in condizioni difficili. Solo una perfetta preparazione mentale e fisica può darti la sensazione di sicurezza di cui hai assolutamente bisogno durante l'impresa estrema", scrive l'austriaco su Facebook.



