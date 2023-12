Esperti, 'a Natale mascherine e vaccino per fasce a rischio'

"L'utilizzo delle mascherine e la vaccinazione sono un contributo prezioso per proteggere le fasce a rischio della popolazione". Lo afferma Christian Wiedermann, coordinatore dei progetti di ricerca presso l'Istituto di medicina generale e Public Health di Bolzano, che raccomanda misure di protezione e la vaccinazione contro il Covid e l'influenza in considerazione dell'attuale aumento dei contagi in Alto Adige e in vista delle festività di Natale.

Per Wiedermann, il minor uso delle mascherine è legato a una certa "stanchezza" e a un'alterata percezione del rischio rappresentato dal Covid-19. "Le persone si sono abituate al coronavirus e sottovalutano la minaccia - osserva il medico - Tuttavia in Italia, in molti altri paesi occidentali e negli Stati Uniti si raccomanda esplicitamente l'uso delle mascherine proprio ora prima di Natale, per prevenire le malattie respiratorie, compreso il Covid-19".

"Le attuali varianti di Covid-19 causano solitamente forme più lievi. Tuttavia sono stati osservati nuovi sintomi come eruzioni cutanee", osserva Wiedermann che riferisce di "prove scientifiche di una correlazione tra Covid e problemi all'udito, come acufeni e perdita dell'udito".

Molte persone in Alto Adige continuano a recarsi al lavoro nonostante sintomi chiari o possibili da Covid, ma, sottolinea una nota dell'Istituto di medicina generale, "non si tratta di una scelta saggia, perché chi si sente male dovrebbe rimanere a casa per non contagiare gli altri". "Questo vale non solo per il Covid-19, ma anche per le sindromi influenzali", afferma Wiedermann. "È una questione di responsabilità individuale - prosegue la nota - I datori di lavoro dovrebbero anche motivare i dipendenti a rimanere a casa o a indossare una mascherina in caso di sintomi".

"Sono a favore di un approccio auto-responsabile alla gestione dei rischi del Covid", sottolinea Wiedermann che raccomanda anche la doppia vaccinazione contro il Covid-19 e l'influenza. "Sia il Covid sia l'influenza possono avere potenzialmente gravi conseguenze e un'infezione simultanea da ambedue i virus può aumentare il rischio di problemi di salute più gravi", conclude il medico.



