Brignone vince il SuperG in Val d'Isere, Goggia terza

Nuovo trionfo per Federica Brignone - terzo stagionale e n.24 in carriera, per l' azzurra più vincente di sempre - nel superG di Val d'Isere. L'italiana con una sciata veloce ma elegantissima si è imposta nettamente in 1.21.58, precedendo la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (1.22.02) e Sofia Goggia (1.22.17), brava a salire sul podio nonostante una debilitante influenza.

Brignone consolida la seconda posizione in classifica generale con 557 punti contro i 620 di Mikaela Shiffrin. Dopo due gare, Goggia e Brignone guidano poi alla classifica di superG. Per l'Italia - c'è anche il 7/o posto della trentina Laura Pirovano (1.28.38)



