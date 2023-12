Galateo (FdI) invita contestatori a Bolzano ad un confronto

"Nessun pericolo, lavoriamo per il bene di tutti". Lo afferma il consigliere provinciale di Fdi Marco Galateo in merito alle manifestazioni contro una giunta di destra, di Svp, Fdi, Lega e Freiheitlichen a Bolzano. "Prevalga il dialogo, non le offese. Sono stato attaccato personalmente, questo non è democratico. Nulla è ancora deciso sulla formazione di una maggioranza, ma invito i promotori delle proteste contro l'eventuale giunta Svp - Fratelli d'Italia ad un confronto pubblico, online e in un luogo neutro a loro scelta, con un moderatore indipendente, per affrontare le loro preoccupazioni su di noi", prosegue Galateo. "Anche loro beneficerebbero dei risultati di un'eventuale giunta con il centrodestra", conclude il vicepresidente del consiglio provinciale.



