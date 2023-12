Alfreider e De Berti, Braies e Venezia sono hotspot del turismo

La regolamentazione del traffico sui passi dolomitici, la tenuta delle infrastrutture di mobilità a seguito dell'aumento degli eventi idrogeologici, i collegamenti ferroviari sovraregionali, ma anche la gestione dei numerosi visitatori giornalieri sono stati al centro di un incontro tra l'assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider ed Elisa De Berti, vicepresidente della Regione Veneto, a Venezia.

"Abbiamo sottolineato fin dall'inizio la volontà di adottare un approccio congiunto e condiviso da tutte e tre le Province quando si tratta di regolamentare il traffico sui passi dolomitici", afferma l'assessore provinciale Daniel Alfreider.

Per questo motivo sono stati discussi i prossimi passi. Durante l'incontro si è discusso della gestione degli hotspot sulla base degli esempi di Braies e Venezia. "Le due località hanno condizioni geografiche molto diverse, ma una sfida comune: gestire e indirizzare un numero eccessivo di visitatori giornalieri", ha detto l'assessore provinciale. Le varie misure adottate in passato potrebbero ora essere utili per l'attuazione anche in altre aree.

Un'altra sfida in tutte le regioni montane è la resilienza delle infrastrutture a causa di eventi idrogeologici sempre più frequenti o del bostrico. L'instabilità dei pendii mette a rischio le infrastrutture ferroviarie e stradali. I due politici si sono confrontati su questo tema e hanno discusso le rispettive strategie e le risorse necessarie per risolvere il problema.

Infine, hanno discusso anche dei prossimi Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 e dello stato attuale dei lavori in entrambe le aree nel campo della mobilità pubblica sovraregionale e regionale. "Un coordinamento interregionale ben organizzato nel settore della mobilità pubblica è molto importante per il buon svolgimento di un tale evento. Lo scambio tra la Provincia di Bolzano e la Regione Veneto funziona molto bene", ha sottolineato l'assessore provinciale Daniel Alfreider.





