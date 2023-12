Prossima settimana sondaggi Appa e Noe in area nord dell'ex Sloi

Già dalla settimana prossima Rfi, alla presenza di Appa e Noe, svolgerà i sondaggi anche nell'area più settentrionale dell'ex Sloi e a seguire le analisi di campionamento per verificare eventuali emissioni aeriformi di contaminati. Lo prevede - comunica il Noe dei carabinieri - il documento programmatico che stabilisce le modalità e i tempi con i quali verrà effettuato lo studio della falda immediatamente a valle dell'area ex Sloi e per individuare la diffusione delle morchie catramose dall'ex Carbochimica verso le rogge demaniali.

È stato stabilito durante una riunione di coordinamento che si è svolta mercoledì in Procura a Trento, un passaggio ulteriore dopo che il 30 novembre scorso i carabinieri del Noe e l'Appa hanno dato esecuzione al sequestro probatorio disposto dalla Procura del Sin di Trento Nord, compreso tra le aree ex Carbochimica ed ex Sloi.

Il provvedimento cautelare adottato dalla Procura da una parte si è reso necessario ai fini probatori e per l'individuazione delle responsabilità penali, ma - di fatto - è basilare per far fronte all'inerzia delle società proprietarie delle aree ex Carbochimica ed ex Sloi, che non hanno mai svolto gli accertamenti disposti dal Ministero dell'ambiente con ordinanza a firma dell'allora ministro Sergio Costa.



