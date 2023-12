Fausto Manzana nuovo presidente della Fondazione Nord Est

Fausto Manzana è il nuovo presidente della Fondazione Nord Est. La nomina è avvenuta nel corso dell'ultima riunione del Cda di FNE, all'interno del quale siedono Antonella Candiotto, Enrico Carraro, Pierroberto Folgiero, Luca Paolazzi, che della Fondazione è anche il direttore scientifico, Stefania Segata e Pierluigi Zamò. Lo comunica una nota.

"La Fondazione Nord Est rappresenta un patrimonio di conoscenza per l'economia e la società di quest'area geografica e, in particolare, per il mondo associativo Confindustriale, che va assolutamente preservato e rilanciato - spiega Manzana -.

Occupandosi dei temi più rilevanti per il futuro non solo del mondo industriale, ma delle nostre società, delle nostre città, del nostro ambiente, Fondazione ha un potenziale enorme che va di certo messo ulteriormente a profitto, e in questo senso ci adopereremo". "L'arrivo di Fausto Manzana rappresenta una novità importante per Fondazione Nord Est - commenta Paolazzi -, sia sul piano dell'ampliamento della compagine sia su quello dell'azione concreta per il rafforzamento. Ci sono comuni obiettivi sia nella definizione della missione e del ruolo della Fondazione per il territorio che la esprime sia negli strumenti per raggiungere quella dimensione che è indispensabile per l'attività. Il rilancio ora può avvenire a un passo più sicuro e spedito, per volontà di tutto il Cda che ha votato unanimemente per la sua presidenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA