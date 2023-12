Cambio generazionale in casa Klotz, ad Appiano parlerà Gudrun

Cambio generazionale in casa Klotz in occasione della tradizionale commemorazione degli Schützen l'8 dicembre ad Appiano per il 59/o anniversario della morte di Sepp Kerschbaumer. Dopo la messa nella chiesa parrocchiale, il corteo di circa 1.500 cappelli piumati si recherà al cimitero alla tomba del 'Freiheitskämpfer' (combattente per la libertà).

Eva Klotz è una presenza fissa a questo appuntamento, ma questa volta non sarà lei a prendere la parola sua nipote Gudrun Kofler, che vive in Austria ed è consigliera della Fpö nell'assemblea del Land Tirolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA