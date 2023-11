Controlli al Mercatino di Natale, due arresti per droga

I carabinieri hanno arrestato due cittadini extracomunitari per il possesso di 381 grammi di hashish e 72 grammi di cocaina. I due sono stati fermati durante un servizio di controllo ad "alto impatto", organizzato dai carabinieri in occasione del primo fine settimana di apertura dei mercatini di Natale che ha visto l'impiego di 34 militari e due unità cinofile. Il servizoio ha intereessato Bolzano, sia il centro storico sia quartieri periferici, ed i Comuni di Appiano, Sarentino e Terlano.

I due arrestati sono stati a lungo monitorati nei loro spostamenti per le aree del mercatino e sono stati sorpresi mentre si rifornivano presso un'abitazione, probabilmente la loro base logistica. Una prima perquisizione a carico di uno dei due, un minorenne, ha permesso di trovare sette dosi di cocaina, ma Chip, pastore tedesco di tre anni del nucleo cinofili Carabinieri di Laives, ha segnalato che il ragazzo aveva addosso qualcosìaltro. E, infatti, negli slip aveva nascosto diversi panetti di hashish e altre dosi di cocaina. Stessa sorte è toccata al secondo arrestato, un maggiorenne che su di sé aveva alcune dosi di cocaina e in casa altra sostanza da taglio, stupefacente individuato sempre da Chip.

Secondo la stima dei carabinieri la droga sequestrata avrebbe consentito di confezionare circa 1.400 dosi per un valore di circa 110.000 euro. Il minore è stato associato al Cpa di Treviso, mentre il maggiorenne è in carcere a Bolzano.

Durante l'attività di controllo, i carabinieri hanno anche arrestato un uomo che deve espiare sei anni di reclusione perché colpito da un ordine di carcerazione per tentato omicidio, emesso dalla procura di Caltanissetta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA