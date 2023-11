Sostenibilità: Ocse, 'in Alto Adige progressi ma c'è da fare'

"L'Alto Adige ha compiuto progressi in tutti i settori rilevanti della sostenibilità.

Tuttavia, a seconda del campo d'azione, c'è ancora da fare per completare l'attuazione delle varie misure": questo, sintetizza una nota provinciale, è il quadro emerso dal primo rapporto sulla performance di sostenibilità della Provincia di Bolzano redatto sotto la guida dell'Ocse, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, tra l'estate 2022 e l'autunno 2023.

"Grazie alla collaborazione con l'Ocse - ha commentato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher - la nostra strategia di sostenibilità è stata valutata da un'organizzazione indipendente. Questo ha dimostrato quanto sia importante la governance su più livelli per avviare il cambiamento. Solo lavorando insieme ai vari gruppi di interesse, attraverso uno sforzo congiunto, possiamo raggiungere i nostri obiettivi".

L'Alto Adige ottiene risultati migliori rispetto alla media delle regioni Ocse sugli obiettivi di sostenibilità come povertà, disoccupazione, salute ed energia. Tuttavia, esistono sfide in relazione alla mobilità sostenibile, agli alloggi a prezzi accessibili e all'impatto sull'ambiente del turismo e dell'agricoltura.

Dai dati presentanti, emerge che l'Alto Adige è l'area con la più alta intensità turistica d'Italia, con circa 65.000 pernottamenti ogni 1.000 abitanti nel 2022. Tra il 1990 e il 2022, il numero di turisti in Alto Adige è aumentato di quasi il 50%, passando da 23 milioni a 34 milioni. Oltre il 90% dei turisti raggiunge le località altoatesine con l'auto privata.

Anche il numero di autovetture possedute dagli altoatesini è di gran lunga superiore alla media delle altre regioni Ocse.

Il rapporto dell'Ocse ha individuato margini di miglioramento nell'attuazione delle misure intraprese. Positivamente sono state giudicate alcune misure come la nomina di responsabili per la sostenibilità nei Comuni o l'alleanza tra i partner scientifici che lavorano per la strategia di sostenibilità.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA