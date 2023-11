Fdi non parteciperà alla prima seduta della giunta Fugatti bis

In Trentino è profondo lo strappo tra Fdi e Lega. Gli assessori meloniani Francesca Gerosa e Claudio Cia oggi non parteciperanno alla prima seduta della giunta Fugatti bis, come conferma il commissario del partito Alessandro Urzì all'ANSA. Nelle scorse ore non ci sono stati "contatti formali" con il governatore.

"Il presidente - ribadisce Urzì - sa che è mancato il rispetto degli accordi assunti dai partiti prima delle elezioni.

Esiste un problema di equilibrio all'interno della giunta provinciale". Urzì si riferisce alla mancata nomina di Gerosa a vice presidente dell'esecutivo, come invece concordato la scorsa estate, quando Fdi rinunciò a candidarla alla presidenza della Provincia autonoma e annunciò il sostegno a Fugatti. Non convincono neanche le deleghe assegnate venerdì ai due esponenti di Fdi.

Secondo il commissario di Fratelli d'Italia, "nell'interesse del Trentino dovrebbero essere assunti interventi per conservare la giunta nella sua interezza e per poter subito iniziare a lavorare, attenendoci al programma al quale siamo ancorati".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA