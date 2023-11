19enne morta dopo dimissioni, 'il medico agì correttamente'

Il gip di Bolzano ha disposto l'archiviazione dell'indagine per omicidio colposo a carico di un medico del Pronto soccorso del San Maurizio che, nel novembre 2019, visitò una ragazza di 19 anni, affetta da gravi deficit cognitivi, dimettendola con una diagnosi di influenza o gastroenterite. La ragazza morì la mattina dopo a causa di un volvolo intestinale: una sorta di torsione dell'intestino che portò alla perforazione dell'intestino e a uno shock settico.

L'ipotesi accusatoria era quella di una diagnosi errata, ma poi la Procura stessa aveva chiesto l'archiviazione del fascicolo due volte, e due volte la famiglia della vittima si era opposta.

L'ennesima consulenza disposta in incidente probatorio ha accertato il corretto operato del medico, per il quale stavolta la Procura ha chiesto e ottenuto l'archiviazione.



