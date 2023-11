Atp Finals, Pala Alpitour 'arancione' attende Jannik Sinner

Mentre il conto alla rovescia scandisce i minuti che mancano al match più atteso del giorno, al Pala Alpitour di Torino è l'arancione il colore che domina.

Jannik Sinner scenderà in campo per giocarsi l'accesso alla finale delle Nitto Atp Finals contro il russo Daniil Medvedev, in quella che è anche un po' una rivincita della partita giocata due anni fa, alla prima edizione delle Finals.

A impazzare nel palazzetto di Torino gli ormai immancabili Carota Boys, che nei giorni scorsi hanno lanciato un appello ai tifosi a inondare gli spalti di arancione. Molti quelli che hanno raccolto l'invito, indossando magliette o parrucche ma anche mostrando cartelli arancioni con frasi che inneggiano al campione azzurro. E c'è anche chi, oltre all'abbigliamento a tema, ha anche portato un cestino di carote. Sugli spalti, ad assistere all'incontro, sono attesi il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il presidente del Coni Giovanni Malagò.





