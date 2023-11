Verso la conclusione le trattative per comporre la squadra che affiancherà il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti al governo del Trentino per la XVII legislatura, il secondo guidato dal leghista. Lo stesso Fugatti - che firmerà il decreto entro la scadenza di legge a mezzanotte - comunicherà domattina nomi e competenze affidate agli assessori in una conferenza stampa convocata alle 11 in Provincia a Trento.



