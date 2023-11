A Trento dal 14 al 17 novembre la 24/a edizione della Bitm

Si svolgeranno tra martedì 14 e venerdì 17 novembre le Bitm - Giornate del turismo montano, giunte quest'anno alla 24/a edizione. Il tema della manifestazione, organizzata da Confesercenti del Trentino in collaborazione con la Provincia di Trento, con il Comune di Trento e con la Camera di commercio, è "Un turismo a quattro stagioni". Saranno ospiti dell'iniziativa anche l'attore Neri Marcoré, a Trento il 17 novembre, e la presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise, che sarà presente in occasione dell'apertura della manifestazione (martedì 14 novembre dalle 9 alle 12.30).

"La destagionalizzazione è un tema di cui parliamo forse da troppo tempo: 20 anni sono un'era geologica al giorno d'oggi.

Vuol dire che è un tema centrale, un tema fondamentale per il futuro del turismo, a cui però non abbiamo ancora dato una soluzione concreta", ha detto Mauro Paissan, presidente di Confesercenti del Trentino, in occasione della presentazione delle Giornate del turismo montano, a Palazzo Roccabruna a Trento.

La sfida, ha affermato il presidente di Confesercenti del Trentino, è anche quella di diventare un territorio "attrattivo per i lavoratori". "Il capitale umano, che è fondamentale per le imprese, è in questo momento la risorsa più scarsa", ha detto Paissan.

Tra i panel delle Giornate del turismo montano, ce ne sono alcuni dedicati all'urbanistica provinciale (14 novembre), al turismo a cinque stelle (15 novembre) e alla formazione e al lavoro nel comparto alberghiero (16 novembre).

"Siamo consapevoli che la qualità del turismo dipende anche dal tipo di fruizione", ha detto Alessandro Franceschini, responsabile scientifico delle Giornate del turismo montano, parlando di "overtourism". "Abbassare i picchi stagionali - ha aggiunto - diventa quindi una sfida cruciale per chi si occupa di turismo".



