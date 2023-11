Possibile tournee della Sudtirol Filarmonica nel 2025 a Vienna

L'ambasciatore Stefano Beltrame ha ricevuto a Palazzo Metternich il presidente della Sudtirol Filarmonica Zeno Kerschbaumer per programmare una possibile tournee dell'orchestra altoatesina a Vienna nel 2025, in occasione del duecentesimo anniversario di Antonio Salieri, il grande compositore veronese che proprio a Vienna raggiunse successo e celebrità.

"L'orchestra Filarmonica Sudtirol - ha evidenziato Beltrame - è una realtà di grande interesse perché si basa su di una rete di circa 300 musicisti altoatesini professionisti che vivono e lavorano in ogni anglo del mondo nelle file delle più celebri orchestre. Una volta l'anno, questa rete riesce a formare un gruppo di 60/80 elementi che si ritrovano per suonare assieme e ritrovare in questo modo le proprie radici e la propria identità. Lo spirito della Filarmonica è l'unione e l'inclusione dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino in nome dei valori dell'integrazione europea. Una visione del mondo in cui la lingua non è un ostacolo ma una ricchezza." A dimostrazione di quanto cosmopolita sia la Sudtirol Filarmonica, basta pensare che il presidente e promotore Kerschbaumer non vive in Tirolo, ma a Kuala Lumpur in Malesia.





