Atterra con il parapendio in un canale ad Avio, 24enne incolume

Un giovane austriaco di 24 anni è atterrato nel canale Biffis, ad Avio, dopo essersi lanciato con il parapendio dal Monte Baldo, in Trentino. A lanciare l'allarme sono stati alcuni cittadini che hanno assistito all'incidente, avvenuto poco prima delle 9 di mattina.

Il giovane, che ha semplicemente sbagliato la manovra di atterraggio e non è precipitato, è riuscito a mettersi in salvo autonomamente, raggiungendo la riva del canale grazie al provvidenziale intervento di un passante di 62 anni, intervenuto per tenere ferma la vela del parapendio. Il 62enne ha impedito che la vela si gonfiasse d'acqua e che il giovane venisse trascinato con la corrente.

Il 24enne è rimasto incolume, mentre il 62enne ha accusato un malore per lo sforzo effettuato, ed è stato trasferito all'ospedale per alcuni controlli. Non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Avio, gli operatori di Trentino emergenza con l'elicottero sanitario e i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA