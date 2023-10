Versuchszentrum Laimburg und Mirnagreen, Projekt "puRipiaNtA"

Das Versuchszentrum Laimburg und das Unternehmen Mirnagreen haben ihr gemeinsames Projekt „puRipiaNtA" präsentiert. Dieses zielt darauf ab, wertvolle und innovative Lebensmittelzutaten aus Lebensmittelabfällen zu entwickeln. Mit einem neuartigen Verfahren werden so genannte „small RNAs" aus Obst und Gemüse extrahiert, um deren antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften zu nutzen.

Dieses Projekt, das in enger Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft entstand, trägt dazu bei, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, die Kreislaufwirtschaft zu fördern und gesunde Ernährungsoptionen zu schaffen.

„Das Projekt 'puRipiaNtA' spiegelt unser kontinuierliches Engagement wider, neue strategische Ansätze zu entwickeln, um die Herausforderungen in der Wertschöpfungskette von Lebensmitteln in Südtirol anzugehen und innovative Verfahren einzuführen. Das Projekt zeigt auch, wie wichtig Synergien zwischen wissenschaftlicher Forschung und Unternehmen in der Region sind, um sich den Herausforderungen zu stellen und konkrete, in der Praxis anwendbare Lösungen zu erarbeiten", erklärt der Direktor des Versuchszentrums Laimburg, Michael Oberhuber.

Das Projekt wurde mit der Unterstützung des Wettbewerbs Fusion Grant der Stiftung Sparkasse Bozen in Zusammenarbeit mit NOI Techpark, Südtiroler Wirtschaftsring und WirtschaftsNetz Südtirol umgesetzt, informiert das Versuchszentrum Laimburg.





