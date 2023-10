Arrestato per stalking a Bolzano a poche ore da scarcerazione

I carabinieri di Egna hanno tratto in arresto un 57enne per la violazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di dimora nella provincia di Bolzano. L'uomo - informa l'arma - è stato individuato dai militari in seguito a una chiamata notturna di un cittadino che ha segnalato la presenza di un presunto ladro nascosto dietro una siepe di un giardino condominiale.

Il 57enne era uscito da poche ore dalla carcere di Bolzano per atteggiamenti vessatori nei confronti della sua ex compagna, che vive nel condominio. L'uomo era già stato arrestato il 3 settembre scorso per violazione del divieto di avvicinamento alla casa familiare e di dimora in provincia di Bolzano.

L'autorità giudiziaria lo aveva dato gli arresti domiciliari nella casa dei genitori, in Sicilia.

L'uomo è stato arrestato e trasferito nuovamente in carcere su disposizione della Procura della Repubblica di Bolzano.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA