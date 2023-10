Knoll (StF), 'prioritario doppio passaporto per i sudtirolesi'

"Senza l'Austria, l'Alto Adige non avrebbe autonomia. È quindi importante intensificare anche in futuro i legami tra l'Alto Adige e l'Austria per garantire l'autonomia futura. La doppia cittadinanza è il mezzo migliore per raggiungere questo obiettivo". Lo ha dichiarato il consigliere provinciale di SuedTiroler Freiheit, Sven Knoll, in occasione della festa nazionale austriaca.

Dopo il successo alle elezioni provinciali che hanno visto raddoppiare da due a quattro i seggi di Stf nel consiglio provinciale altoatesino, il movimento indipendentista sudtirolese, annuncia Knoll, "farà dell'attuazione della doppia cittadinanza una questione prioritaria nella politica dell'autonomia".

"L'autonomia dell'Alto Adige non è un'autonomia territoriale, ma un'autonomia etnica per la tutela della minoranza austriaca di lingua tedesca e ladina nel territorio nazionale italiano.

Pertanto, le parti contraenti del Trattato di Parigi non sono la provincia dell'Alto Adige, ma la Repubblica d'Austria e l'Italia", conclude Knoll.



