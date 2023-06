Domenica 'porte aperte' alla cella frigorifera di Ötzi

(ANSA) - BOLZANO, 26 GIU - Domenica 2 luglio alle ore 17.30 il Museo Archeologico dell'Alto Adige a Bolzano propone una visita guidata al sistema di conservazione dell'Uomo venuto dal ghiaccio. Il cosiddetto "Icemanbox", l'area della cella frigorifera di Ötzi, apre al pubblico una volta all'anno.

I due responsabili per la conservazione della mummia, Oliver Peschel, medico legale all'Università di Monaco di Baviera, e Martina Tauber, patologa all'ospedale regionale di Bolzano, illustreranno l'impianto di refrigerazione della cella, unico al mondo.

Spiegheranno il metodo di conservazione di Ötzi, perché e come la mummia viene sottoposta al trattamento di umidità e quali sfide bisogna superare per consegnarla intatta anche ai posteri.

Prima e dopo la breve visita alla cella frigorifera sarà inoltre possibile visitare la mostra permanente sull'Uomo venuto dal ghiaccio fino alle ore 19.00. (ANSA).