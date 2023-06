In Alto Adige consentiti studentati in zona produttiva

(ANSA) - BOLZANO, 13 GIU - La giunta provinciale di Bolzano ha approvato la convenzione tipo per la costruzione di studentati nelle zone produttive. "È un atto necessario - ha spiegato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher - perché si tratta di una deroga all'ordinaria destinazione d'uso delle strutture realizzate in queste zone".

La possibilità di costruire alloggi per studenti in zone produttive, ha chiarito Kompatscher, è una scelta discrezionale del comune, ma sottoposta a determinate condizioni "per evitare speculazioni".

In particolare, la struttura deve essere destinata per vent'anni ad alloggio per studenti e, dopo questo periodo, o viene concessa una proroga, sempre col consenso del comune, oppure la destinazione torna ad essere quella per attività produttive. (ANSA).