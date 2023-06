A Riva la cerimonia per i 209 anni dell'Arma dei carabinieri

(ANSA) - TRENTO, 06 GIU - I carabinieri del comando provinciale di Trento hanno celebrato ieri, al centro congressi di Riva del Garda, il 209/o anniversario della fondazione dell'arma. Alla cerimonia, a cui hanno preso parte i rappresentati istituzionali e le autorità militari del Trentino, era presente un reparto in armi di carabinieri in grande uniforme speciale, una rappresentanza dei comandanti di stazione, una rappresentanza delle specialità dell'arma (motociclisti, rocciatori, sciatori e unità antiterrorismo) e una formazione di personale delle forze armate, di polizia e Protezione civile, oltre alle associazioni combattentistiche.

L'evento era accompagnato dal Corpo bandistico di Riva del Garda.

Durate la cerimonia sono stati presentati i risultati operativi degli ultimi 12 mesi, che hanno visto impegnati i carabinieri nel perseguire l'83% dei 14.519 reati commessi sul territorio nel 2022, con 4.270 persone denunciate e 294 arresti (di cui 132 per traffico di stupefacenti).

Per quanto riguarda i reati del Codice rosso, nel 2022 i carabinieri hanno effettuato 29 arresti, 168 denunce, 77 proposte di ammonimento e dato seguito a 14 provvedimenti di allontanamento. Per la sicurezza sul lavoro sono state controllate 297 aziende, 800 posizioni lavorative, con 43 persone denunciate e 31 attività sospese.

A quanto specificato dal comandante Matteo Ederle, le condizioni di sicurezza pubblica sul territorio sono nettamente superiori risetto al panorama nazionale.

Nel corso dell'evento sono stati inoltre conferiti i riconoscimenti ai militari in servizio in Trentino che si sono distinti in servizio. (ANSA).