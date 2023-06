Bonomi, migliore soggetto per mettere a terra Pnrr sono imprese

(ANSA) - BOLZANO, 05 GIU - "Il Pnrr nasce per stimolare gli investimenti privati ma a oggi questa fase è disattesa. Il soggetto migliore per mettere a terra gli investimenti del Pnrr, in particolare sulla transizione 5.0, sono le imprese" che "metterebbero a terra risorse e farebbero crescere il Paese". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, intervenendo in telecollegamento all'assemblea generale di Assimprenditori Alto Adige.

Bonomi si è detto fiducioso per quanto riguarda il Pnrr. "Noi imprenditori siamo ottimisti per natura. Non temiamo che non si usino le risorse del Pnrr, ma che si usino in maniera sbagliata.

Il Pnrr contiene le riforme che da 160 anni questo Paese aspetta e che incidono sulle tante disuguaglianze, da quelle di genere, a quelle tra generazioni. L'importante è spendere bene le risorse e fare le riforme", ha ribadito il presidente di Confindustria. (ANSA).