Sindacati di base manifestano a Trento contro il governo

(ANSA) - TRENTO, 26 MAG - Alcune decine di persone, con i rappresentanti del Sindacato di base multicategoriale (Sbm) e della Confederazione Unitaria di Base (Cub), stanno manifestando pacificamente a pochi metri dal Teatro Sociale di Trento, dove è previsto l'intervento in video della premier Giorgia Meloni alle 12.15. La manifestazione, ampiamente annunciata nei giorni scorsi, viene controllata a distanza dalle forze dell'ordine.

Gli attivisti contestano soprattutto le spese militari e promuovono una raccolta firme per la proposta di referendum "l'Italia per la pace rifiuta la guerra". (ANSA).