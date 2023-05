Bypass Trento, i lavori inizieranno lunedì 29 maggio

(ANSA) - TRENTO, 26 MAG - Inizieranno lunedì 29 maggio i lavori preliminari per l'imbocco nord della circonvallazione ferroviaria di Trento, in via Brennero. L'intervento è slittato a causa del festival dell'economia in corso. Inizialmente si prevede un restringimento della carreggiata stradale che interesserà la corsia preferenziale degli autobus e l'interruzione in un tratto della pista ciclabile. Tra fine giugno e inizio luglio inizierà la demolizione degli edifici sul lato ovest di via Brennero, dalla parte della ferrovia. Lo riporta il Tgr Rai di Trento.

Le informazioni sui lavori sono state riferite dall'assessore comunale competente, Ezio Facchin, nell'ambito di una commissione ambiente del consiglio comunale. Nella prima fase, la ferrovia della Trento Malé sarà trasferita a ovest. Con il proseguimento dei lavori, con la realizzazione dei nuovi binari nell'ex Scalo Filzi dal 2024, la ferrovia verrà interrotta.

