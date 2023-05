Incidente sull'A22 a Bolzano sud, un veicolo si è ribaltato

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAG - Sull'autostrada del Brennero in direzione nord, poco prima dell'uscita di Bolzano sud verso mezzogiorno si è verificato un incidente. Sull'autostrada erano in corso lavori di sfalcio. Per motivi in via di accertamento, un tir ha tamponato un veicolo da cantiere che stava assicurando i trattori da sfalcio. Il veicolo e il rimorchio sono stati trascinati per diversi metri dal tir e si sono ribaltati su un fianco. L'autista è rimasto ferito, ma è riuscito a liberarsi dal veicolo. Lïautista del tir non ha riportato ferite.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente e hanno assistito i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano, un'ambulanza della Croce bianca della Bassa Atesina, l'elicottero di emergenza Pelikan 1, la polizia stradale e il servizio di viabilità dell'A22. Il ferito è stato portato all'ospedale di Bolzano. (ANSA).