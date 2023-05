Tre arresti per droga a Trento, fermato anche un minorenne

(ANSA) - TRENTO, 17 MAG - Gli agenti della Squadra volanti di Trento hanno arrestato tre persone di origine tunisina, tra cui un minorenne, per spaccio di stupefacenti. La polizia - informa la Questura - è stata allertata dai residenti di un condominio di Mattarello, insospettiti dal via vai di persone da un appartamento. Una volta entrati in casa, gli agenti hanno trovato decine di confezioni di cocaina già pronte alla vendita in bella vista all'ingresso.

La successiva perquisizione ha consentito il rinvenimento di altre dosi di cocaina e si circa mezzo chilo di hashish, oltre a 500 euro in banconote da 20 euro. I due maggiorenni, pregiudicati per reati relativi a stupefacenti, sono stati tradotti al carcere di Gardolo, mentre il minorenne è stato trasferito a Treviso. (ANSA).