App, larvicida e trappole contro la zanzara tigre a Trento

(ANSA) - TRENTO, 16 MAG - Il Comune di Trento scende in campo contro la zanzara tigre con tutta una serie di misure in sinergia con la Provincia autonoma, il Muse, l'Azienda sanitaria e l'Università La Sapienza. L'amministrazione - si apprende - ha deciso di aderire assieme al Muse al progetto dell'Università Sapienza che propone l'utilizzo dell'app Mosquito Alert che permette l'invio da parte dei cittadini di fotografie di zanzare o di ambienti larvali e di segnalazioni delle punture ricevute.

I dati ricavati dalla app verranno utilizzati per valutare possibili interventi, in base al numero di segnalazioni provenienti dai parchi e giardini pubblic.

Chi installerà la app riceverà gratuitamente, e fino a fine scorte, un kit di pastiglie antilarvali da ritirare all'Ufficio relazioni con il pubblico e da utilizzare nelle aree private.

Nel periodo di apertura estiva della scuola per l'infanzia di Roncafort e la scuola elementare della Clarina partirà un progetto pilota. Il Muse monitorerà inoltre l'andamento della popolazione delle zanzare mediante un'ovitrappola e una trappola per insetti adulti da collocare all'interno o in prossimità del giardino della scuola. Si potrà inoltre intervenire su richiesta dei responsabili con disinfestazioni a mezzo adulticidi a base di prodotti concordati con l'Apss.

L'Ufficio parchi e giardini e l'Ufficio qualità ambientale condivideranno un'attenta programmazione delle attività di distribuzione di larvicida in quattro parchi urbani (Maso Ginocchio, Mattarello, Martignano e Melta) rispetto alla posa ed al monitoraggio delle ovitrappole da parte del Muse: ciò consentirà di conoscere il dato relativo alla presenza degli adulti per valutare eventuali interventi ulteriori in caso di picco del numero delle zanzare. Sarà il Muse ha decidere oltre quale numero sarà necessario il trattamento con prodotti adulticidi concordati con l'Azienda sanitaria.

Infine - segnala il Comune - verrà fatta un'adeguata compagna formativa ed informative ai fruitori degli orti comunali affinché utilizzino pratiche efficaci per la riduzione delle zanzare e verranno loro distribuito il kit di pastiglie larvicida. (ANSA).