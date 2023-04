Austria: Salisburgo, i popolari crollano ma restano primi

(ANSA) - BOLZANO, 23 APR - Alle elezioni nel land austriaco di Salisburgo il partito popolare del governatore Wilfried Haslauer si conferma prima forza ma subisce un crollo dei consensi.

La Övp - secondo le prime proiezioni della tv Orf - scende infatti al 28,9% (-8,8). Calano anche i socialdemocratici Spö (18,5%, -1,5), i Verdi (8,2%, -1,1) e i liberali Neos (4,2%, -3,1). In forte crescita invece le estreme di destra e la sinistra: la Fpö vola al 26,5% (+7,6), ma la vera notizia di questa tornata elettorale è la rinascita dei comunisti Kpö, che per la prima volta dal 1949 tornano nell'assemblea del land, conquistando l'11,4% dei consensi.

Secondo i commentatori, il risultato potrebbe ancora variare perché la proiezione per il momento non tiene conto della città di Salisburgo, che ha chiuso le urne solo alle 17. (ANSA).