Alto Adige: Urzì (Fdi) presidente della Commissione dei Sei

(ANSA) - BOLZANO, 14 APR - E' il deputato Fdi Alessandro Urzì il nuovo presidente della cosiddetta Commissione dei Sei, l'organo paritetico Stato-Provincia per l'attuazione dell'autonomia altoatesina.

I rappresentanti del gruppo linguistico tedesco si sono astenuti - così Urzì all'ANSA - "con la volontà d'intesa positiva sul lavoro da svolgere, un'accettazione della nomina e un'apertura di credito nei confronti di un partito che comunque avrà la funzione in ottica collegiale di verificare il migliore coordinamento con il governo nell'interesse superiore del nostro territorio".

"Il clima che oggi abbiamo respirato è quello che fa presagire la migliore collaborazione. Il nostro interesse è quello di creare le migliori condizioni per l'autonomia dell'Alto Adige, di cui possano beneficiare tutti i cittadini di tutti i gruppi linguisti", ha concluso Urzì. (ANSA).