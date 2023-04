Runner morto: aggredito forse da un orso sul monte Peller

(ANSA) - TRENTO, 06 APR - E' Andrea Papi, di 26 anni, la vittima dell'aggressione da parte di un animale selvatico, probabilmente un orso, avvenuta ieri in un bosco in Val di Sole.

Il giovane era uscito nel pomeriggio dalla sua casa che si trova ai margini della piccola località Caldes per la sua abituale sessione di allenamento di corsa. L'uomo è salito lungo la strada forestale che si snoda sul monte Peller, che sovrasta l'abitato. Cosa sia poi avvenuto dovrà essere stabilito dal medico legale e dalla scientifica, che stanno terminando i lavori sul luogo di ritrovamento della salma che presenta diverse ferite riconducibili all'aggressione di un grosso animale selvatico. (ANSA).