Torna a Rovereto 'Educa', la manifestazione sull'educazione

Torna, dal 14 al 16 aprile a Rovereto, "Educa", la manifestazione che da 13 anni mette al centro l'attenzione collettiva all'educazione. L'evento - si apprende - è dedicato al tema "Nuovi alfabeti: costruiamo insieme il lessico del futuro", e prevede lezioni magistrali e dialoghi con esperti nazionali, incontri formativi, laboratori, spettacoli, mostre, presentazioni di libri in uno spazio di incontro e dialogo aperti a tutti.

I protagonisti saranno i giovani, a partire dal primo dialogo dedicato a "Scuola e Università del futuro" (venerdì 14, ore 16.30-18, Aula Magna Palazzo Piomarta). Non mancheranno, poi, le le proposte formative per insegnanti ed educatori, costruite con la supervisione scientifica di Iprase, gli approfondimenti su aspetti pedagogici e didattici della valutazione, letture animate e attività per bambini e ragazzi.

Completano la manifestazione, infine, le mostre visitabili durante i tre giorni della manifestazione: "Che entropia!" la graphic novel a Palazzo Piomarta, "Vita e morte nell'antropocene" in corso Bettini e "Mostr'Ami - Contro gli stereotipi" a Palazzo Piomarta. La partecipazione agli eventi è gratuita.

L'iniziativa è promossa dalla Provincia autonoma, dall'Università di Trento e dal Comune di Rovereto, in collaborazione con Consolida, Iprase, Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Demarchi e il sostegno di Federazione trentina della cooperazione, delle Casse rurali Trentine e di Coop Sait.

