Brennero: Fugatti, tunnel volano per l'economia del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 30 MAR - "Il completamento della prima galleria e l'arrivo al Brennero della Tbm 'Virginia' rappresenta un momento importante per il Trentino, per il Trentino Alto Adige, per il Tirolo e per tutta l'Europa". Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, a Mules in Alto Adige, dove ha seguito le fasi finali delle operazioni con la fresa meccanica "Virginia".

"La nuova galleria sarà un volano per la nostra economia, per lo sviluppo del territorio e delle nostre imprese. Inoltre, nelle prossime settimane il Trentino potrà dire di entrare realmente nel progetto del corridoio del Brennero: a breve partiranno, infatti, i lavori per la realizzazione della circonvallazione di Trento. Stiamo andando avanti anche con la progettazione della circonvallazione di Rovereto, e nei prossimi mesi valuteremo quale sarà il progetto migliore per il nostro territorio", ha continuato il governatore. (ANSA).