Latitante albanese rintracciato e arrestato nel Meranese

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAR - I carabinieri della compagnia di Merano hanno individuato e tratto in arresto un latitante di nazionalità albanese che aveva risieduto nel Burgraviato sino al 2015, anno in cui era stato espulso dal territorio nazionale.

L'uomo si era reso responsabile di svariati reati contro la persona e il patrimonio, tanto da essere stato condannato in maniera definitiva a scontare otto anni e mezzo di carcere. In particolare, era noto nel Burgraviato per la sua abilità nel mettere a segno furti in abitazione. Dal 2015, anno della prima condanna e della sua espulsione, aveva fatto perdere le proprie tracce.

Al termine di indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Bolzano, i carabinieri lo hanno individuato presso un'abitazione nel Meranese, nella quale si trovava anche il fratello che lo ospitava e che è stato denunciato per favoreggiamento personale.

Il latitante, alla vista dei militari che lo hanno sorpreso nel cuore della notte, ha cercato di fuggire dal balcone, ma è stato subito bloccato. (ANSA).