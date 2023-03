Collegamento San Martino-Passo Rolle, pubblicato bando gara

(ANSA) - TRENTO, 24 MAR - È stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione del collegamento tra San Martino e Passo Rolle, nel Primiero. Un'opera, ha spiegato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in conferenza stampa a Malga Rollle, da 55 milioni di euro, per lavori di progettazione più Iva".

"Oggi sul sito dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (Apac) viene pubblicato il bando per quest'opera.

L'obiettivo è l'ultimazione dell'impianto nel 2026", ha aggiunto il presidente della Provincia autonoma di Trento. (ANSA).