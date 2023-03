Svp riconferma Kompatscher all'unanimità

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAR - La Svp nella sua riunione a porte chiuse oggi a Bressanone ha riconfermato come leader del partito il Governatore Arno Kompatscher che sarà quindi il candidato di punta alle elezioni provinciali del 22 ottobre. La riconferma è avvenuta all'unanimità come hanno sottolineato i vertici del partito, che hanno posto l'acento sulla compattezza della Svp.

Kompatscher si è detto "onorato e conscio della responsabilità di questa riconferma. Il partito di raccolta - ha detto - è la risposta più moderna per la guida di una società, perché trova al suo interno l'equilibrio fra gli interessi particolari. Il populismo lo lasciamo agli altri. Come partito di Governo dobbiamo dare risposte serie, responsabili e umili per costruire una società inclusiva e solidale".

Il segretario del partito Philipp Achammer ha posto l'accento sull'unità del partito e sulla "compattezza nei momenti decisivi, nonostante diversi litigi e discussioni che ci sono state". Entro Pasqua la Svp intende presentare una lista di 10 candidati, e poi entro la metà di maggio i circondari presenteranno i rimanenti 25 candidati, ha spiegato Achammer nella conferenza stampa dopo la riunione. (ANSA).