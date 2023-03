Libera università di Bolzano, inaugurato l'anno accademico

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAR - "La Libera Università di Bolzano è una giovane università che ha appena festeggiato il suo 25° compleanno, è un piccolo ateneo che conta circa 4.300 studenti, ma che ricopre sempre uno dei primi posti nelle classifiche nazionali e internazionali delle piccole università". Lo ha detto la presidente di Unibz, Ulrike Tappeiner, aprendo la cerimonia di'inaugurazione dell'anno accademico dell'ateneo, la prima in presenza dall'inizio della pandemia.

"Questo non avviene per caso - ha aggiunto Tappeiner - ma dipende dal nostro orientamento strategico che include una ricerca di eccellenza, ma anche un ambiente quasi familiare per i nostri studenti e le nostre studentesse, che apprezzano in particolare l'ottimo servizio di supervisione e tutoraggio".

Ospite d'onore della cerimonia è stato il presidente della Technische Universität di Monaco di Baviera, Thomas F. Hofmann che ha tenuto un'allocuzione dal titolo "Università, Quo Vadis?".

Il rettore, Paolo Lugli, ha concentrato il suo intervento sulle nuove Facoltà di Ingegneria e Scienze agrarie, ambientali e alimentari che "giocheranno un ruolo fondamentale in un territorio che tiene e deve tanto al suo ambiente e alla sua qualità della vita".

"Per noi è fondamentale riuscire a motivare i ragazzi e le ragazze altoatesine verso studi ingegneristici e, in generale, scientifico-tecnologici", ha proseguito Lugli, sottolineando come nei prossimi anni, per un ulteriore sviluppo dell'ateneo, sarà "necessario trovare altri canali di finanziamento assieme all'introduzione di meccanismi di semplificazione e di ottimizzazione che permettano risparmi nella spesa corrente".

