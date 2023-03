Festival dello Sport torna a Trento dal 12 al 15 ottobre

(ANSA) - TRENTO, 14 MAR - La sesta edizione del Festival dello sport di Trento si svolgerà dal 12 al 15 ottobre 2023, e avrà come tema "La grande bellezza". Ancora troppo presto per i nomi che, spiega Gianni Valenti, direttore scientifico del Festival e vicedirettore vicario della Gazzetta dello sport, "arriveranno verso l'estate". Quello che è certo, dice Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino marketing, è che verranno valorizzati sport come "arti marziali e judo accanto a basket e arrampicata, attività già consolidate".

"Sono quasi mille le persone impegnate nell'organizzazione del Festival dello sport", ricorda Rossini, che anticipa già che "la tendenza sarà quella di vivere il Festival in luoghi all'aperto, come cortili e piazze". Un Festival che "porterà in Trentino tanti turisti e tanti sportivi", commenta invece l'assessore provinciale allo sport, Roberto Failoni. (ANSA).