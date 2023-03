Austria: guidava gatto nevi, condannato per morte snowboarder

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAR - In Austria un gattista - guidatore di un gatto delle nevi - di 61 anni è stato condannato dal tribunale di Innsbruck a sei mesi di reclusione con la condizionale per omicidio colposo.

L'uomo, secondo l'accusa, aveva trasportato un il suo gatto delle nevi un cannone sparaneve dal bordo sinistro a quello destro della pista "senza una reale necessità e senza segnale acustico", mentre la pista era aperta. Durante il breve percorso ha travolto e ucciso una snowboarder tedesca di 29 anni che era appena caduta. L'incidente è avvenuto lo scorso dicembre nella Zillertal.

Entrambe le parti rinunciano all'appello. L'imputato si era dichiarato colpevole, assumendosi "la piena responsabilità". È stato il "giorno più buio" della sua carriera lavorativa, ha dichiarato l'uomo, che da 40 anni lavorava per gli impianti della Zillertal. (ANSA).