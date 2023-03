Fridays for Future in piazza a Trento,in calo partecipazione

(ANSA) - TRENTO, 03 MAR - "Il tema della siccità ci fa capire come lotta climatica sia sempre meno distante da noi". Così il portavoce del gruppo locale dei Fridays for Future, Andrea Stella, in occasione della manifestazione organizzata a Trento.

All'iniziativa, che prevede anche un momento di riflessione su bypass ferroviario, inceneritore e giochi olimpici, hanno partecipato anche i bambini dell'asilo del bosco e delle elementari del "Creativity garden". Rispetto alle manifestazioni precedenti, la partecipazione è stata tuttavia inferiore. "È un movimento che va ad ondate, e che di certo recupererà la sua forza, come è successo nella manifestazione di settembre, dopo il crollo del ghiacciaio della Marmolada", ha detto Stella.

Presenti anche i segretari di Cisl e Uil del Trentino, Michele Bezzi e Walter Largher. "I cambiamenti climatici sono un tema importante anche per il mondo del lavoro", ha commentato Bezzi, mentre Largher ha aggiunto che "il protagonismo giovanile è stato utile per farlo diventare il tema principale nell'agenda politica". (ANSA).