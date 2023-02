Tennis: Sinner vince il torneo di Montpellier

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Jannick Sinner ha vinto il torneo di Montpellier (Francia), ATP 250, battendo in due set il francese naturalizzato americano Maxime Cressy. Punteggio 7-6(7/3) 6-3 in un'ora e 36 minuti di gioco. Per Sinner era l'ottava finale in carriera. (ANSA).