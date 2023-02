Salute mentale: a settembre due Centri per acuzie ad Arco

(ANSA) - TRENTO, 07 FEB - A settembre apriranno un Centro per le acuzie per gli adolescenti e un Centro per le acuzie per adulti al centro Le Palme di Arco. I posti complessivi a disposizione saranno 15, sette nel centro per adolescenti, otto nel centro per adulti. Contestualmente verrà chiuso il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc), come ha spiegato Claudio Agostini, direttore dell'Unità operativa psichiatria dell'area nord (val di Non, val di Sole, Rotaliana e Paganella) dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss), a palazzo della Provincia. Agostini ha parlato di "superamento", più che di "chiusura", del Spdc.

"Abbiamo l'ambizione di andare a lavorare all'esordio della psicopatologia. Questa è la prima volta, in salute mentale, che metteremo in piedi una risorsa, il Centro per le acuzie degli adolescenti, in cui lavoreranno psicologi, psichiatri, neuropsicologi e dirigenti per i centri dei disturbi alimentari e delle dipendenze", ha spiegato Agostini. Per i due nuovi centri di Arco, ha aggiunto Simone Cecchetto, dirigente delle professioni sanitarie dell'Apss, "abbiamo bisogno di due infermieri in più e di sei tecnici della riabilitazione psichiatrica (terp) in più. Per i terp, a differenza degli infermieri, c'è un buon mercato". (ANSA).