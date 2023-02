Energia: in Val d'Isarco saranno smantellati 1.265 tralicci

(ANSA) - BOLZANO, 07 FEB - La giunta provinciale di Bolzano ha approvato l'accordo con Terna per la risistemazione della rete elettrica della Val d'Isarco da Bolzano a Mules. Si tratta, ha spiegato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, riferendo della delibera proposta dal vicepresidente, Giuliano Vettorato, "di interventi importanti per centinaia di milioni ai quali la Provincia di Bolzano parteciperà con 22 milioni di euro".

L'intervento prevede lo smantellamento di 1.265 tralicci e di 263 km di linea elettrica. "Delle tante linee aeree oggi esistenti, da tre a cinque a seconda della tratta - ha detto ancora Kompatscher - ne resteranno una aerea ed una interrata".

Saranno realizzati 127 km di linee di superficie nuove.

"Oltre alla maggiore sicurezza per la fornitura di energia elettrica - ha detto ancora il presidente della giunta - ci sarà un effetto paesaggistico ed ambientale molto importante, perché queste nuove linee avranno una minor perdita di energia e ciò significa una riduzione di emissioni di Co2". (ANSA).