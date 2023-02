900 pompieri e droni per spegnere rogo Marlengo

(ANSA) - BOLZANO, 07 FEB - Complessivamente 900 pompieri sono stati impegnati per tre giorni per spegnere il rogo boschivo di Marlengo. Le fiamme hanno interessato complessivamente 18 ettari di bosco in una zona molto impervia. "Si è trattato di un intervento molto difficile", hanno evidenziato il governatore Arno Kompatscher e l'assessore Arnold Schuler che si sono complimentati con i pompieri e le altre forze intervenute.

Schuler ha fatto presente che si è trattato di una "sfida enorme" non solo per la ripidità del terreno ma anche per la mancanza d'acqua, il vento molto forte e il buio. Il lavoro di spegnimento degli ultimi focolai durerà ancora alcuni giorni.

Vengono utilizzati anche droni con telecamere a infrarossi che possono segnalare le esatte posizioni gps ai pompieri che poi vengono calati dagli elicotteri con il verricello. (ANSA).