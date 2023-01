Giustizia: aumentano procedimenti penali in Trentino A.Adige

(ANSA) - TRENTO, 28 GEN - Nell'ultimo periodo sono aumentati i procedimenti iscritti nel settore penale, sia a Trento, sia a Bolzano, mentre si è registrato un leggero decremento delle definizioni. Il settore civile ha registrato invece una stabilità dei flussi di ingresso, con 788 nuovi procedimenti rispetto ai 747 del periodo precedente, e con 863 definizioni rispetto alle 889 del periodo precedente. Lo ha reso noto il presidente reggente della Corte d'appello di Trento, Luciano Spina.

I Tribunali, come evidenziato da Spina nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023, hanno visto un decremento, soprattutto a Trento e a Bolzano, delle nuove iscrizioni a ruolo di cause, che sono state 20.569 rispetto alle 25.505 del periodo precedente. Anche il Tribunale dei minorenni ha subito un decremento delle iscrizioni. (ANSA).