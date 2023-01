Calcio: Serie B, FC Südtirol batte la Reggina 2:1

(ANSA) - BOLZANO, 28 GEN - L'FC Südtirol nel pomeriggio ha battuto una delle big del campionato di Serie B, la Reggina di Pippo Inzaghi seconda in classifica. In uno stadio Druso sold out finisce 2-1. Il Südtirol va in vantaggio al 36' con un gol di Raphael Odogwu. La Reggina pareggia a pochi minuti dallo scadere del primo tempo con Jeremy Memez. Ma i biancorossi implacabili realizzano il gol della vittoria all'85', e a segnare è di nuovo Odogwu.

Il 32enne italo-nigeriano l'anno scorso in serie C aveva segnato appena cinque gol, ma quest'anno in Serie B sono già otto i gol che ha messo a segno. (ANSA).